Passageira é pisoteada ao tentar entrar em ônibus no BRT no Terminal AlvoradaReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 09:24 | Atualizado 02/07/2021 09:45

Rio - Uma passageira foi pisoteada no BRT, na noite de quinta-feira (1º), no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Cícera Aparecida da Silva, de 56 anos, estava voltando do trabalho e tentou pegar o ônibus para chegar em casa. Ela foi empurrada e jogada no chão quando os passageiros tentavam entrar e conseguir um assento no coletivo.

Em um vídeo gravado pelo filho de Cícera e divulgado pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, ele contou que essa foi a quarta vez que a mãe se machucou ao tentar embarcar em um ônibus. Cícera machucou a perna, e de acordo com o filho, ela precisou aguardar 50 minutos para ser socorrida.

Ela foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela foi atendida e já recebeu alta.



Procurada, a concessionária BRT informou que os colaboradores seguiram "todos os protocolos necessários e acionaram o SAMU" para o atendimento médico. A passageira aguardou a chegada da equipe médica dentro do veículo e foi levada para o hospital Lourenço Jorge.

"Destacamos que o BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais e nas TVs embarcadas alertando para os cuidados que os passageiros devem ter ao entrar e sair dos veículos e frisa a necessidade de boas práticas para evitar acidentes", reforçou o BRT.

