Rio de Janeiro

Passageira é empurrada e pisoteada ao tentar entrar em ônibus do BRT na Alvorada

Mulher, de 56 anos, estava voltando do trabalho e ao tentar embarcar no ônibus foi empurrada e caiu no chão. Ela precisou ser atendida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge

Publicado 02/07/2021 09:24 | Atualizado há 40 minutos