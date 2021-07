Fuzil apreendido na ação - Divulgação

Fuzil apreendido na açãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 08:22

Rio - Dois suspeitos foram mortos durante uma troca de tiros com policiais, no Jardim Glaucia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira. Segundo a PM, os PMs foram atacados durante um patrulhamento na Avenida Automóvel Clube, via que dá acesso à comunidade.

A polícia militar informou que após o fim do confronto os dois homens foram encontrados feridos. Um fuzil calibre 5.56, um revólver calibre 38 e munições. Os suspeitos foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram aos ferimentos. A ação foi realizada por policiais do 39°BPM (Belford Roxo). Ocorrência encaminhada para a 54ª DP.