Publicado 02/07/2021 06:23 | Atualizado 02/07/2021 06:26

Rio - Os trens do ramal Santa Cruz circulam com intervalos irregulares na manhã desta sexta-feira (2), por conta, segundo a Supervia, de furtos de cabos de sinalização. O controle das composições é feito via rádio, e não de forma automática.

Segundo a Supervia, os clientes estão sendo informados pelo sistema de áudio dos vagões e das estações, e técnicos trabalham para normalizar o problema. Entre 10h e 15h, haverá serviços de manutenção em cabos da rede aérea, no trecho entre Campo Grande e Santíssimo.

