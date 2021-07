Os 40 trens chineses retirados por falhas na fabricação da caixa de tração voltam a circular - Cléber Mendes

Por GUSTAVO RIBEIRO E JENIFER ALVES

Publicado 01/07/2021 00:00

Com o charme de Anitta como garota-propaganda, a chegada da gigante varejista Magazine Luiza no Rio de Janeiro promete movimentar a economia. Além da criação de empregos com as novas filiais (confira na página 15), o conglomerado paulista também irá investir em mobilidade urbana, como no sistema BRT e nos trens da Supervia.

A secretária de transportes da cidade do Rio, Maína Celidonio, disse que a empresa pode fazer um investimento alto.

"Não temos ainda o contrato assinado, mas estamos em negociações avançadas. A empresa vai doar uma certa quantia para o Sistema BRT para a reforma de aproximadamente 30 ônibus", disse a chefe da pasta.