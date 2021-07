Fogo atingiu galpão em Curicica - REPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 06:41 | Atualizado 02/07/2021 07:12

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na noite desta quinta-feira (1), na Rua Goianinha, em Curicica, Jacarepaguá. Segundo moradores, o local funciona como um depósito de madeiras. O fogo se alastrou pelo imóvel e assustou quem mora na região e passava de carro pelo local.

O galão fica em frente a uma estação da Cedae, na Rua Goianinha, mas o local não é movimentado. Não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado perto das 21h de quinta-feira, e trabalhou para conter as chamas. Ainda não há conclusões sobre as causas do acidente.

