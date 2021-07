Hospital Estadual Azevedo Lima - Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:51

Rio - Um homem foi ferido durante um confronto com policiais militares do 12ºBPM (Niterói), nesta quinta-feira, na comunidade Serrão, na Travessa Edgar Pêssego, no Cubango, em Niterói. Segundo a polícia, a troca de tiros começou quando criminosos atacaram a equipe. O grupo armado fugiu em direção à comunidade do Abacaxi.

Ainda de acordo com a PM, com o ferido foi encontrada uma pistola, munições, uma réplica de metralhadora e drogas. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu e morreu. Foram apreendidos uma pistola 9mm, munições, 360gr. de cocaína, 1 telefone celular, um caderno com anotações do tráfico e R$ 26 em espécie. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Tiroteios em Niterói batem recorde em 2021

Um balanço divulgado pelo Fogo Cruzado, na quarta-feira, mostrou um aumento nos índices de violência armada em Niterói, na Região Metropolitana. Só no mês de maio foram 35 tiroteios, em março 19, e em abril 25. A entidade destacou que se observam diversos embates nas favelas da região pelas disputas de territórios entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. O número de tiroteios foi a 67%, sendo o Morro do Estado o local mais afetado, com cinco tiroteios.

Ainda segundo o estudo, houve um aumento de 500% no número de tiroteios/disparos de arma de fogo em comparação ao mesmo mês no ano passado. Foram contabilizadas 30 ocorrências do tipo neste mês, enquanto no mesmo período em 2020 foram registrados cinco.