PRF e Polícia Penal cumprem mandado de prisão em Búzios Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:07

Rio - Policiais Rodoviários Federais em ação conjunta com a Polícia Penal, prenderam um dos chefes do tráfico do TCP, na manhã desta sexta-feira, em Búzios, na Região dos Lagos. Eraldo Soares, que estava foragido da Justiça desde 2018, é acusado de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



De acordo com a polícia, Eraldo assumiu o lugar do seu irmão Reginaldo Soares, conhecido com Tcheco, na distribuição de drogas e armas na Região dos Lagos. Tcheco foi preso em 2018.

A prisão aconteceu no bairro centrinho em que os policiais foram no endereço dele procurado pela justiça e lograram êxito em encontrar o mesmo. Eraldo não ofereceu resistência e os policiais apresentaram o mandado de prisão preventiva, que foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios em 2018.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cabo Frio.