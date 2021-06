Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação / PRF

Publicado 20/06/2021 16:14

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, neste domingo, que, até o momento, nenhum incidente com as delegações foi registrado durante a Copa América. O torneio sediado no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Cuiabá começou no domingo, 13.

Para garantir as seguranças das delegações, a PRJ trabalha em conjunto com outras instituições de segurança para o policiamento nos dias de jogo. Além de atuar na Copa América, as equipes da PRF trabalham nas escoltas de vacinas para o armazenamento e a distribuição das doses de forma segura.