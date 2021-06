Buscas chegam ao 12º dia sem resultados. - Reprodução/Polícia Civil do DF

Buscas chegam ao 12º dia sem resultados.Reprodução/Polícia Civil do DF

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 15:08

Sem resultados nas buscas por Lázaro Barbosa, moradores nos entornos da região de Cocalzinho de Goiás têm passado por momentos de desespero, temendo o próximo ataque do foragido. Uma família de 6 pessoas, incluindo uma grávida, resolveu passar a noite dentro de um carro, em frente à sede da força-tarefa montada no município, em Goiás. O ‘serial killer do DF’, como ficou conhecido após se tornar o principal suspeito de uma chacina em Ceilândia, no DF, está foragido há 12 dias e tem conseguido driblar uma força-tarefa de mais de 270 policiais.

Grávida de seis meses, Jorleane Costa afirma que muitos vizinhos também têm deixado suas casas na zona rural e migrado para cidade, onde a segurança parece ser maior.

Publicidade

"Todo mundo está saindo de suas casas por medo. Se ficar, a gente pode ter o fim de várias pessoas que ele vem matando. Como sou caseira de um lugar, não tenho outro local para ficar. Por isso, peguei meus filhos e vim com o carro aqui. Eu prefiro dormir no carro a ver um filho meu morto", contou à TV Anhanguera.

O caseiro Manoel de Oliveira, chefe da família, explica que deixou a propriedade onde mora, na zona rural, para passar a noite com as quatro filhas e a mulher grávida em um local seguro.

Publicidade

“Não vou esperar a morte bater na porta. Por isso viemos ontem. Saímos só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar nem a máscara”, disse o pai.

*Informações do Portal G1