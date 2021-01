Bruno dos Santos Maravilha, de 30 anos, estava sendo procurado por amigos e familiares desde domingo (24). Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/01/2021 19:52 | Atualizado 26/01/2021 19:52

MACAÉ - Um homem de 30 anos, que estava desaparecido deste domingo (24), foi encontrado morto no Rio Macaé, atrás da Receita Federal, no Centro da cidade, no início da tarde desta terça-feira (26). Bruno dos Santos Maravilha estava sendo procurado por amigos e familiares, que compartilharam suas fotos nas redes sociais.

Ele era pai de uma menina e, segundo amigos, era um jovem trabalhador, não possuía inimizades e não tinha envolvimento com o crime. A mãe da filha de Bruno chegou a fazer um apelo através do Facebook, na noite desta segunda-feira (26), em busca de informações sobre o paradeiro dele.

“Já procuraram na casa de todos os amigos, hospitais e delegacia até agora nenhum sinal dele. Quem puder ajude a compartilhar para que possamos encontrar ele o mais rápido possível. Pessoa do bem, trabalhador, não tem envolvimento nenhum com nada de errado. Ajudem, por favor!!!”, dizia o post que foi compartilhado por centenas de pessoas.



O corpo de Bruno foi resgatado com sinais de violência e levado para as margens. A perícia foi acionada e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos dos Goytacazes. A causa da morte não foi informada.



De acordo com a Polícia Militar (PM), Bruno não possuía antecedentes criminais. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde será investigado. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso.