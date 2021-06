Brasil

Em carta, Nise diz que decidiu processar senadores para 'restaurar integridade'

Médica afirma ter sido vítima de misoginia e humilhação no depoimento prestado na CPI no início do mês e cobra indenização de R$ 320 mil de dois parlamentares

Publicado 20/06/2021 18:05 | Atualizado há 2 horas