O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, participou da ação desta quinta-feiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:49 | Atualizado 02/07/2021 19:38

Rio - Após primeiro dia de operações em ferros-velhos da cidade com uma autuação, uma prisão e uma multa aplicada, secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, garantiu, em entrevista concedia ao DIA nesta sexta-feira, que a pasta pretende realizar ações como essas semanalmente. De acordo com o líder da pasta, a operação tem duas frentes de atuação: a primeira focada na integração com as polícias Militar e Civil e a segunda manter a a fiscalização cotidiana.

"Hoje a gente tem um problema grave aqui na cidade de furto de equipamentos públicos, geralmente fios, cabos, tampões de bueiros que prejudicam muito as pessoas. Cortam sinal de internet, cortam sinal de luz. E esses produtos seguem um caminho que acaba terminando nos ferros-velhos. Justamente pelo valor comercial que esses produtos acabam apresentando. A gente tem o cobre aí sendo vendido a R$ 50. Somado a isso, a gente tem o problema social dos usuários de droga, que acabam tendo esse tipo de ação criminosa e revendendo esse material", comentou o secretário.

Segundo o secretário, alguns dos principais focos da operação são os bairros da Mangueira, Rio Comprido, outras áreas da região Central e também na Zona Oeste. Ao todo, a Seop conta com 20 agentes dedicados a essas fiscalizações. Nesta quinta-feira, a ação percorreu os bairros de Maracanã, Turiaçu, Rocha Miranda, Marechal Hermes e Honório Gurgel. Ao todo 11 estabelecimentos foram fiscalizados, um interditado, um multado e uma pessoa foi presa.

Para Brenno Carnevale, a atuação conjunta da Prefeitura do Rio com os órgãos de segurança estaduais devem permitir que não só os responsáveis pelo furto sejam impactados, mas também os empresários por trás da compra e comercialização desses itens.

"Esperamos que haja uma redução no número de furtos a esses equipamentos públicos nas próximas semanas. A gente somando essa força com todos os órgãos, a gente espera alcançar a redução desses índices de criminalidade e voltar a ter na cidade que não se desmanche nas mãos dos criminosos", afirma.

Em um desses estabelecimentos, segundo o secretário, chamou a atenção a presença de 12 aros de tampas de bueiro furtadas, 11 tampas de bueiro, seis grades, dois containers de lixo e um cabo de alumínio. A operação também fiscalizou e identificou ligações clandestinas de água e energia.

O estabelecimento não possuía alvará de funcionamento. Um homem de 40 anos, que seria o responsável pelo local, foi detido e levado para a 19ª DP (Tijuca), onde foi autuado por furto e receptação qualificada de bens e instalações do patrimônio público. Na delegacia, foi verificado que alguns itens pertenciam à Prefeitura do Rio.