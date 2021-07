Boletim desta terça-feira (6) - Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:38

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 970.268 casos confirmados e 56.192 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.380 novos casos e 153 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,79%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 905.728 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57.6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41.4%. No momento, a fila de espera por um leito de enfermaria tem 11 pessoas.

Ilha Grande vai vacinar toda a população maior de 18 anos neste sábado

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, a ação tem o objetivo de impedir casos graves, devido à dificuldade de acesso a leitos graves na região. Além disso será um estudo epidemiológico. "Iremos avaliar o comportamento da epidemia em um ambiente mais controlado, com a população vacinada", afirmou Chieppe ao Dia.