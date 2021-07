Ilha Grande vai receber vacinação em massa neste sábado (10) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:57

Rio - A Vigilância Sanitária do estado do Rio de Janeiro vai realizar uma vacinação em massa da população de Ilha Grande, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, no próximo sábado (10), contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo jornalista Edimilson Ávila no RJTV1, da Globo, nesta terça-feira. Ao todo, dois mil moradores da ilha, maiores de 18 anos, que ainda não receberam nenhuma das doses devem se imunizar com a Janssen, que é de dose única.

O objetivo do governo do estado é formar uma barreira contra o vírus, já que a região é de difícil acesso a transportes. Após a vacinação em massa na ilha, a população local será monitorada.

