Rua Barão de PetrópolisReprodução/Google Street View

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:48 | Atualizado 06/07/2021 13:46

Rio - Uma troca de tiros entre policiais e criminosos no Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, nesta terça-feira. Os três baleados chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Um dos feridos, sem identidade revelada até o momento, não resistiu os ferimentos e morreu na unidade. A segunda vítima, identificada como Lucas Rodolfo, de 19 anos, tem estado de saúde estável. Entre os feridos está também um porteiro, que passa por uma cirurgia desde o início da tarde. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo a PM, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Escondidinho/Prazeres estavam em policiamento pelo Morro dos Prazeres, quando foram atacadas em três pontos distintos da comunidade e houve confronto. Após a troca de tiros, policiais foram até a unidade de saúde para verificar se algum dos feridos participou dos ataques.

Quem mora no local usou as redes sociais para desabafar sobre os confrontos na região. "Nós moradores pedimos paz!!!! Até quando vamos viver esse dia de inferno? Morro dos Prazeres pede paaaz!!", disse uma jovem.



"Várias pessoas saindo pra trabalhar, várias crianças entrando pra creche… passa ano e entra ano e o número de vítimas de bala perdida só aumentam. Quando que esses sistema vai ser devidamente preparado? Operações em comunidade se logística e estratégia, apenas pra matar. Ridículo e desumano. Aguardo para ver o grande carregamento de nada que eles vão apresentar por conta dessa operação", desabafou outra moradora.