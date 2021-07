Adriano da Nóbrega e Julia Lotufo - Reprodução

Publicado 07/07/2021 16:29

Rio - Após oito meses da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, Júlia Emília Mello Lotufo, viúva do ex-capitão do Bope, casou-se novamente. Como novo companheiro, Júlia escolheu o empresário Eduardo Vinicíus Giraldes Silva que, de acordo com um relatório da Polícia Federal divulgado pelo Jornal O Globo, tinha envolvimento com o criminoso morto.



Segundo o levantamento da PF, investigadores acreditam que exista algum tipo de negócio ilícito entre o empresário e o ex-dono da milícia de Rio das Pedras e da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Giraldes devia dinheiro a Adriano, que mantinha em seu ramo de negócios ilegais um esquema de agiotagem.



Ainda de acordo com o documento, o empresário e o miliciano teriam se aproximado através de um coronel da Polícia Militar da ativa e Giraldes teria feito um empréstimo com Adriano em agosto de 2018.



Como viúva, Júlia teria ficado com a herança proveniente do crime. Já o novo casamento foi divulgado no pedido da defesa de Júlia para que a prisão dela fosse revogada. Os advogados incluíram a declaração da união estável do casal aos autos.



Ainda segundo a reportagem, além de apontar os negócios com Adriano, o relatório de Inteligência da PF informa que Giraldes foi condenado a oito anos e três meses de prisão por associação criminosa, falsificação e uso de documento particular, furto mediante fraude e furto qualificado. Ele também foi alvo na Operação Nômade II, em janeiro de 2014, por integrar uma quadrilha que falsificava cartões de crédito.



Morte de Adriano da Nóbrega



O confronto com a polícia aconteceu na Zona Rural da cidade de Esplanada, onde o ex-capitão mantinha um esconderijo. Contra Adriano da Nóbrega, que estava foragido, havia um mandado de prisão expedido em janeiro de 2019. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, quando os policiais tentaram cumprir o mandado de prisão ele resistiu com disparos e acabou ferido.



Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos, segundo o órgão. Com Adriano foi encontrada uma pistola austríaca calibre 9mm. Após fazerem buscas em outros locais da casa, os policiais encontraram mais três armas.