Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:42 | Atualizado 27/04/2021 15:49

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira, conceder prisão domiciliar a Júlia Emília Mello Lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega. O pedido foi feito pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que entendeu que a medida irá proteger a integridade física e emocional da filha menor do casal de 9 anos "que se encontra desamparada e à mercê de cuidados de terceiros em razão da situação atual que se impôs à sua mãe".

De acordo com a decisão, Júlia terá que fazer o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, ficou decidido que haverá o recolhimento de passaportes brasileiro e de outras nacionalidades. Júlia também não poderá manter qualquer contato com os outros investigados e terá que comparecer ao Juízo, sempre que houver solicitação.

"O ministro ainda advertiu que a investigada somente poderá sair de sua residência, sem prévia autorização judicial, em caso de absoluta necessidade de saúde, com comunicação posterior e documental à Justiça", dizia parte da decisão.

Morte de Adriano da Nóbrega

O miliciano e ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Adriano da Nóbrega morreu no dia 9 de fevereiro de 2020 em confronto com a polícia na Bahia . Ele é apontado como chefe do Escritório do Crime, grupo de matadores suspeito de ligação com as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrida em março de 2018. A Polícia Civil do Rio, que monitorava o miliciano, participou da ação com informações de inteligência.