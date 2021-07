Corpo de Bombeiros segue no local - Reprodução

Corpo de Bombeiros segue no localReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:19 | Atualizado 07/07/2021 15:05

Rio - Três pessoas tiveram ferimentos leves após uma colisão entre um ônibus e um caminhão, na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira. Segundo o corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado às 14h11. O caminhão chegou a bloquear a via no sentido Rio, próximo ao viaduto Barros Júnior, mas a pista já foi liberada. Uma das vítimas, Jessé C. Lima, 55 anos, precisou ser levado para o Hospital da Posse.