Dudu é puro Glamour! | Por aí com Everton Barsan | O Dia

Dudu Glamour vem fazendo um tremendo sucesso como repórter do quadro ‘Foca na Fofoca’, que faz parte do Show do Pedro Augusto, na Super Rádio Tupi. - Divulgação

Dudu Glamour vem fazendo um tremendo sucesso como repórter do quadro ‘Foca na Fofoca’, que faz parte do Show do Pedro Augusto, na Super Rádio Tupi. Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:27

O empresário Edu Stanzinny, o famoso ‘Dudu Glamour’ não para quieto! O moço, que há 12 anos atua nos segmentos de beleza, moda, gastronomia e eventos, vem fazendo um tremendo sucesso como repórter do quadro ‘Foca na Fofoca’, que faz parte do Show do Pedro Augusto, na Super Rádio Tupi.

Aquela máxima que ‘quem vê close, não vê corre’ se aplica perfeitamente à trajetória de Dudu. De origem humilde, o influenciador digital, já trabalhou como vendedor ambulante e com muito esforço, conseguiu economizar para fazer o que sempre sonhou: trabalhar com moda.

O empresário Edu Stanzinny, o famoso ‘Dudu Glamour’ não para quieto! O moço, há 12 anos atua nos segmentos de beleza, moda, gastronomia e eventos. Divulgação

Com mais de 330 mil seguidores no instagram, Dudu se especializou em Londres e já trabalhou em importantes grifes brasileiras. A mãe Selma Brittes está sempre ao seu lado e é uma grande incentivadora da carreira do rapaz.

Irreverente, o influencer deixou a produção do BBB 21 com a pulga atrás da orelha quando sobrevoou a casa mais vigiada do Brasil. Confusos, os participantes chegaram a cogitar que poderia ser o todo-poderoso Boninho.

Para este segundo semestre, empresário está finalizando um projeto, que deve ser iniciado ainda em 2021. Estamos ansiosos! Brilha, Dudu!

Acompanhe @duduglamour em instagram. Com mais de 330 mil seguidores no instagram, Dudu se especializou em Londres e já trabalhou em importantes grifes brasileiras. A mãe Selma Brittes está sempre ao seu lado e é uma grande incentivadora da carreira do rapaz.Irreverente, o influencer deixou a produção do BBB 21 com a pulga atrás da orelha quando sobrevoou a casa mais vigiada do Brasil. Confusos, os participantes chegaram a cogitar que poderia ser o todo-poderoso Boninho.Para este segundo semestre, empresário está finalizando um projeto, que deve ser iniciado ainda em 2021. Estamos ansiosos! Brilha, Dudu!Acompanhe @duduglamour em instagram.