PRF realiza escolta de segurança da Taça da Copa América | Rio de Janeiro | O Dia

Polícia Rodoviária Federal realizou a escolta de segurança da Taça da Copa AméricaDivulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:14

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quinta-feira (8), a escolta da Taça da Copa América, saindo do hotel Windsor Marapendi na Barra da Tijuca até o ponto turístico do Pão de Açúcar, no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio. O trajeto percorrido foi de aproximadamente 23 quilômetros.

O Brasil está sediando a 47ª edição da Copa América, a principal competição entre as seleções de futebol dos países da América do Sul, e o Rio de Janeiro é uma das cidades-sede. A final da competição acontecerá no sábado (10), no estádio do Maracanã e a PRF fará as escoltas das seleções do Brasil e da Argentina na grande final.

"Ao longo da competição foram inúmeras escoltas realizadas com excelência pela PRF e perto da grande final não seria diferente. O troféu é o símbolo maior de uma competição dessa magnitude que tem mais de um século de história", informou a corporação, em nota.

A taça é feito de prata, com uma base de madeira onde há várias placas com os nomes das seleções campeãs de cada edição. O Uruguai tem o maior número de campeonatos na história do torneio, com 15 títulos, enquanto o atual campeão, o Brasil, conquistou seu nono título em 2019, já com a expectativa de conquistar o décimo em cima do seu maior rival, a Argentina.