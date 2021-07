Festival da UFRJ reúne pesquisadores, cientistas e artistas - DIVULGAÇÃO

Festival da UFRJ reúne pesquisadores, cientistas e artistasDIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:56

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai realizar, entre os dias 12 e 16 de julho, a segunda edição do 'Festival do Conhecimento UFRJ - Futuros Possíveis', reunindo artistas, pesquisadores e lideranças de diferentes causas. O evento contará com mesas de debates sobre questões urgentes como ciência, educação e meio ambiente. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (11).

O evento terá 500 atividades ao vivo e outras 700 gravadas. Entre os confirmados estão nomes como os do ator Lázaro Ramos, da youtuber Nath Finanças, e das cantoras Margareth Menezes e Teresa Cristina, que encerra o evento. Professores e pesquisadores da UFRJ também farão parte das mesas que irão debater o contexto da pandemia no Brasil e no mundo, e as perspectivas para o futuro. O epidemiologista Roberto Medronho, a engenheira química Leda Castilho, que coordena das pesquisas da UFRJ-Vac, contra a covid-19, e o líder indígena Ailton Krenak são alguns dos pesquisadores que participarão das rodas de conversa.



"Além da troca com essas figuras, o festival proporciona o encontro e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Conecta a universidade com a cidade e integra nossa comunidade universitária de quase cem mil pessoas - estudantes, professores, técnicos, terceirizados - com o grande público", afirma explica Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ.

Publicidade