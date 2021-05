Rio de Janeiro 12/05/2021 - Abandono nos Campos UFRJ. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 13/05/2021 20:07 | Atualizado 13/05/2021 20:11

Rio - O Ministério da Economia liberou, nesta quinta-feira, R$ 152 milhões do orçamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Apesar da quantia, representa apenas uma parte do dinheiro reservado para a UFRJ este ano, já que R$ 41,1 milhões continuam bloqueados. De acordo com a Associação de Docentes da UFRJ, mesmo com o orçamento liberado, o funcionamento da universidade só estaria garantido até setembro deste ano.

"É uma primeira vitória, mas que não deve nos tirar do foco que é a recomposição do orçamento no mínimo para o valor de 2020", informou o pró-reitor de Planejamento e Finanças, professor Eduardo Raupp, ao AdUFRJ.

Estudantes da universidade estão se mobilizando para pressionar o governo federal a liberar a verba que irá manter a UFRJ em pleno funcionamento. Nas redes sociais, o Diretório Acadêmico Mário Prata marcou um ato contra os cortes orçamentários nesta sexta-feira, às 17h, em frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS-UFRJ), no Centro do Rio.