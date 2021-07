Gabriel David com Jorge Perlingeiro, o novo presidente da Liesa - Maria Zilda Matos/ Divulgação

Gabriel David com Jorge Perlingeiro, o novo presidente da Liesa Maria Zilda Matos/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:50

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, celebrou a assinatura do contrato com a Prefeitura do Rio para o Carnaval de 2022 e que terá validade até os desfiles de 2025. Ao site Carnavalesco, o dirigente explicou a importância do acordo.

“Traz para Liga uma tranquilidade muito grande. O contrato nos propicia iniciarmos oficialmente o carnaval de 2022, já com possível venda de ingressos no mês que vem e que a TV Globo nos atenda diretamente. Facilita também para o pagamento da primeira parcela (dos direitos de transmissão). Essa assinatura foi de suma importância. Desde o dia 19 de março que a nova diretoria da Liesa vem trabalhando e tratando de tudo do carnaval. O contrato nos qualifica e entrega o Sambódromo da Marquês de Sapucaí”.



“Isso me sinto muito envaidecido. Desde que estou na Liga, há mais de 37 anos, sempre briguei por um contrato mais longo com a prefeitura. É muito importante para todas escolas. O prefeito é um profundo conhecedor e adepto do carnaval e nos propicia que agora a gente possa assinar contratos com parceiros comerciais, fornecedores e até compradores de camarotes. Agora, podemos comercializar os espaços por até quatro anos. Agradeço muito o cuidado da prefeitura e Riotur com todo o carnaval do Rio de Janeiro. Antes, a gente assinava o contrato em outubro, novembro e até dezembro. Dessa vez, não. Assinamos o contrato faltando oito meses para o carnaval, quatro anos de garantia e novas vitórias vão vir”.