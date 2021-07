Tribunal de Justiça do Rio - Reprodução

Tribunal de Justiça do RioReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:57

Rio - Um relatório divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) mostrou que 34.742 internos do sistema prisional do Rio de Janeiro já foram imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19. O número corresponde a 81% da população carcerária do estado. De acordo com o juiz Bruno Rulière, em exercício na Vara de Execuções Penais, a previsão é de que até a próxima semana 100% dos presos do município tenham recebido, pelo menos, a primeira dose da vacina. O anúncio foi feito durante uma reunião do Comitê Interinstitucional para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à covid-19.



"Eu parabenizo tanto a Secretaria Municipal quanto a Secretaria Estadual de Saúde porque essa população se encontra em tamanha vulnerabilidade e por permitir que essas pessoas tenham a redução das consequências da contaminação pelo vírus", afirmou o juiz Marcelo Oliveira, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência, ressaltando o trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) que está à frente do movimento de vacinação dos presos.



Publicidade

Durante o encontro, o juiz Bruno Rulière contou ainda que os presos que ingressam no sistema estão sendo vacinados após as audiências de custódia. "Gostaria de registrar como são supreendentemente positivos esses dados. Eu tenho tido informações sobre outros estados e, comparativamente, o Rio atingiu uma marca admirável e eu gostaria de cumprimentar e reconhecer publicamente a todos os envolvidos", declarou o magistrado.



O juiz Marcelo Oliveira da Silva abordou também a preocupação do Comitê com a vacinação dos jovens entre 18 e 21 anos que estão no sistema socioeducativo. "A vacinação dos adolescentes acima de 18 anos já se iniciou. Nós temos, até o fechamento de ontem (7), 154 jovens acima de 18 anos vacinados e os que ainda não foram vacinados já têm agendamento em acordo com cada secretaria municipal", informou a coordenadora de Saúde do Degase Eliana Lobo.

Publicidade

O Comitê Interinstitucional para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 do TJRJ foi criado para atuar na fiscalização das medidas adotadas pelo Poder Público para a proteção de direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade e no monitoramento da situação, a fim de subsidiar uma atuação articulada com base em evidências.

Também participaram da reunião o juiz auxiliar da Presidência Rafael Estrela, a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Renata Guarino Martins, o juiz em exercício na Vara de Execuções Penais Marcello Rubioli, a juíza titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital Lucia Mothe Glioche, o defensor público Daniel Diamantaras, a deputada estadual Martha Rocha, o secretário de Estado de Administração Penitenciária Raphael Montenegro Hirschfeld, a superintendente da Secretaria de Estado de Saúde Karen Athié, o diretor geral do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) Marcelo Ramos do Carmo, as representantes do Programa Fazendo Justiça - CNJ Mariana Leiras e Luciana Simas Chaves de Moraes e Uranis David de Assumpção, representante do Degase.