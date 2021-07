Programa deve ser direcionado para PMs escolhidos pela própria diretoria da corporação - Divulgação Pmerj

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:40

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), em parceria com a Polícia Militar (PMRJ), anunciaram nesta quinta-feira um programa queque visa garantir assistência jurídica a policiais militares. Chamado de "Defensoria Pública em Ação com Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro", a iniciativa deve oferecer a partir de setembro ajuda especializada para os profissionais da força de segurança e garantir acesso à justiça também para quem está a serviço da lei.



De acordo com a Defensoria, a ideia do projeto é levar defensores aos batalhões para encontros com os policiais militares nos meses de setembro, outubro e dezembro para prestação de assistência jurídica, integral e gratuita em demandas cíveis e de família de baixa complexidade.



Os policiais militares atendidos pela assessoria serão selecionados pela Diretoria de Assistência Social da PMERJ. A instituição que ficará responsável pelo agendamento prévio para os encontros, ainda sem horários definidos. Cada atendimento terá a duração de cinco dias, para garantir o andamento dos processos.



O "Defensoria Pública em Ação com Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro" é um serviço entre outros já oferecidos pela PMERJ aos policiais.