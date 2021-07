Quase metade das 100 mil lâmpadas instaladas no Rio de Janeiro são em comunidades carentes da cidade - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Quase metade das 100 mil lâmpadas instaladas no Rio de Janeiro são em comunidades carentes da cidadeMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 05:00





O programa Luz Maravilha já pode ser visto em todas as regiões. Até o final de 2022, toda a cidade estará iluminada com 450 mil luminárias de LED, o que vai gerar uma economia de cerca de 60% na conta de luz. Esta economia já foi constatada. De janeiro a julho deste ano, o município economizou 3.125.329 kWh, traduzindo em reais, cerca de dois milhões de economia para os cofres públicos.



"Já chegamos a 100 mil lâmpadas de LED instaladas e vamos continuar para atingir a meta do programa até o fim de 2022. Além de modernização, o Luz Maravilha traz segurança e economia aos cofres públicos", contou o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti. Programa da Prefeitura promete economia no consumo de energia Marcos de Paula / Prefeitura do Rio



Desde o início de janeiro, a Rioluz fez a revisão do cronograma do Luz Maravilha e estabeleceu critérios para implementação do programa. Os pilares são: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a mancha criminal, o índice de apagamentos e as regiões de maior vulnerabilidade social.



Até o momento, quase metade das 100 mil lâmpadas instaladas no Rio de Janeiro são em comunidades carentes da cidade. A Rocinha, maior favela da América Latina, já está 70% iluminada com LED. A nova iluminação beneficia cerca de 70 mil moradores da comunidade. Para implantar o programa na comunidade foi verificado o IDH da localidade, que é de 0,732, considerado um baixo índice na cidade, apesar de a comunidade estar numa região de classe média alta.



"Pensar o cronograma e levar o Luz Maravilha para áreas mais necessitadas é essencial. Vamos além de uma iluminação. Estamos dando dignidade", explicou a secretária de Infraestrutura, Kátia Souza. Rio - A Prefeitura do Rio alcançou a marca de 100 mil lâmpadas de LED instaladas pelo programa Luz Maravilha – parceria público-privada que tem o objetivo de modernizar todo o sistema de iluminação pública da cidade. A marca foi alcançada nesta quinta-feira, quando a instalação chegou à Autoestrada Lagoa-Barra, importante via pela qual trafegam cerca de 80 mil veículos por dia. O trecho, de aproximadamente 5km, vai desde a saída do Túnel Zuzu Angel até a entrada do Túnel do Joá e recebeu a nova iluminação nesta madrugada.O programa Luz Maravilha já pode ser visto em todas as regiões. Até o final de 2022, toda a cidade estará iluminada com 450 mil luminárias de LED, o que vai gerar uma economia de cerca de 60% na conta de luz. Esta economia já foi constatada. De janeiro a julho deste ano, o município economizou 3.125.329 kWh, traduzindo em reais, cerca de dois milhões de economia para os cofres públicos."Já chegamos a 100 mil lâmpadas de LED instaladas e vamos continuar para atingir a meta do programa até o fim de 2022. Além de modernização, o Luz Maravilha traz segurança e economia aos cofres públicos", contou o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti.Desde o início de janeiro, a Rioluz fez a revisão do cronograma do Luz Maravilha e estabeleceu critérios para implementação do programa. Os pilares são: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a mancha criminal, o índice de apagamentos e as regiões de maior vulnerabilidade social.Até o momento, quase metade das 100 mil lâmpadas instaladas no Rio de Janeiro são em comunidades carentes da cidade. A Rocinha, maior favela da América Latina, já está 70% iluminada com LED. A nova iluminação beneficia cerca de 70 mil moradores da comunidade. Para implantar o programa na comunidade foi verificado o IDH da localidade, que é de 0,732, considerado um baixo índice na cidade, apesar de a comunidade estar numa região de classe média alta."Pensar o cronograma e levar o Luz Maravilha para áreas mais necessitadas é essencial. Vamos além de uma iluminação. Estamos dando dignidade", explicou a secretária de Infraestrutura, Kátia Souza.

Centro de Operações será expandido com a chegada do Luz Maravilha

Publicidade

A implantação do Luz Maravilha também trará outro grande benefício para os cariocas. O Centro de Operações Rio, local de monitoramento de toda a cidade e que integra mais de 30 órgãos, será expandido em 1.400 metros quadrados - o que representa um aumento de cerca de 50% em relação à área total construída atualmente. Todo o projeto será custeado 100% pela PPP, com previsão de conclusão até março de 2022, incluindo as etapas de obras e de compra, instalação e configuração de novos equipamentos, além de testes de usabilidade e ajustes finos.

O Centro de Controle Operacional do Luz Maravilha vai funcionar no COR e será implementado dentro do conceito de cidade inteligente (Smart City). Serão instalados: 10 mil câmeras de segurança, sendo que 40% delas contarão com tecnologia de reconhecimento facial; 5.000 pontos wi-fi; 4.000 sensores de resíduos sólidos em bueiros; e 6.000 sensores de sinais de trânsito para melhora do fluxo do tráfego.

Publicidade

O programa Luz Maravilha é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Rioluz, sendo uma política pública que foi viabilizada por uma concessão e firmada por meio da Parceria Público-Privada. O objetivo é modernizar e tornar eficiente todo sistema de iluminação pública da cidade. O programa contempla também a modernização de todos os postes da Rioluz, que somam 15% dos postes existentes na cidade.