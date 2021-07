Por Isabele Benito

Publicado 09/07/2021 00:00

Oito de julho de 2021, 9h44.

Ontem eu fui vacinada... Vacinada por ela, uma mulher da linha de frente, a técnica de enfermagem Priscila.

Ela agora faz parte da minha vida e tenho certeza que de tantas outras!

Como eu sonhei com esse momento... Eu me emocionei muito com cada foto de amigos, família e colegas vacinados. Confesso que sou chorona e achei que iria só ser lágrimas quando esse dia chegasse... Mas também sorri sem parar.

Enfrentei uma fila gigantesca de mulheres de 40 anos... Algumas com seus filhos pequenos no colo, outras já até vovós! (para minha surpresa, risos)

E olhando tudo aquilo eu pensei: como temos que agradecer.

Quantas pessoas queriam estar vivas para receber uma dose da vacina, essa dose de esperança.

A gente passou pela história de uma pandemia que levou milhares de brasileiros a não ter essa oportunidade!

E que filme passa na cabeça... O medo de perder quem amamos, do amigo que não conseguiu conhecer a filha, da amiga que lutou muito para salvar seu pai.

E ali aguardando a minha vez, eu me concentrei em cada rosto que estava ali à minha volta... Gente saindo, fazendo oração, comemorando como se fosse um gol e gente reflexiva.

Cada um tem a sua história de tudo isso, e nesse momento, eu repito, só me resta agradecer.

Obrigada, do fundo do coração, aos heróis da ciência, dos hospitais, médicos, porteiros, motoristas... Todos aqueles que fazem essa engrenagem chamada mundo rodar, pra que a gente mantenha a esperança.

Ainda não acabou, mas a gente vai virar esse jogo, porque o ser humano é gigantesco.

Dias melhores virão, acredite!

PINGO NO I

Keller Eduardo, morador de São Cristóvão - Igor Peres

E na fila, eu conheci o Keller Eduardo Marins, morador de São Cristóvão.

Puxamos conversa e a primeira coisa que ele me falou foi: "Finalmente eu vou poder abraçar a minha mãe!"

Ele está há dois anos sem vê-la, só pela internet. Na carteira de identidade, tem uma foto 3x4 dela, coladinha nele.

"São dois aniversários meus, dois aniversários dela. É um alívio e satisfação saber que ela, meu pai e meu padrasto, que moram em São Gonçalo, estão bem", contou ele.

Tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? Mas fica tranquilo, Keller! Já já você vai poder atravessar a ponte e reencontrar todo mundo que te ama.

Bora colocar o Pingo no I...

Curar a dor da saudade... Até pra isso a vacina é importante.

TÁ BONITO!

Que poder o jornalismo tem...

O dia não poderia ter sido melhor! Ainda sob a euforia da vacinação, eis que chega uma mensagem da Bárbara, mãe do Bernardo, que há mais de 2 anos luta para conseguir uma cirurgia de fimose.

"Cirurgia marcada para o dia 23! Não sei nem o que dizer, só agradecer."

Ufa! Quem acompanha a coluna, sabe o quanto a gente cobrou pra que essa situação tivesse seu melhor fim.

E a gente conseguiu!

No mesmo dia, no meu programa de rádio, vem um apelo de um pai que precisa de um óculos pro filho especial. Mais uma missão dada, mais uma cumprida!

E quem tem que agradecer nessa história? Eu, por usar a profissão que eu escolhi, tão poderosa, para prestar serviço e ser a voz daqueles que não são ouvidos.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A corrente do bem tá mais firme do que nunca, e tenho dito.