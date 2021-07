Pescador encontra bebê em estado de decomposição em valão de São João da Barra - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:08 | Atualizado 08/07/2021 13:26

Rio - Um pescador encontrou na manhã desta quinta-feira o corpo de um bebê morto dentro de um valão de Atafona, distrito de São João da Barra, no Norte Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, no bairro Cehab, o recém-nascido já estava em estado de decomposição.

O pescador, que não teve sua identidade revelada, viu o bebê no valão e acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Segundo informações do G1, equipes de pré-atendimento hospitalar e os guarda-vidas prestaram os primeiros socorros. O caso foi encaminhado para a 145ª DP (São João da Barra).

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de São João da Barra, disse que foi informada sobre o ocorrido e também acionou as polícias Civil e Militar. Eles ainda disseram que já estão sendo realizadas diligências integradas na tentativa de solucionar o caso.