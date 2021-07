Ozelia Mendes, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Jorge Costa*

Publicado 08/07/2021

Rio - Durante a campanha de vacinação contra a covid-19 no Centro Municipal de Saúde Héitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, foi registrado um problema de registro no CPF que causou um susto e quase interrompeu a imunização da cabeleireira Ozelia Mendes, de 40 anos, que era uma das mulheres que aguardavam na fila para receber primeira dose na manhã desta quinta-feira (8). Ela compareceu ao posto conforme a data prevista no calendário, mas foi identificado no sistema de saúde que ela já teria se vacinado em uma unidade de saúde no Paraná. O problema é que a cabeleireira nunca visitou o estado da região sul do país.

Os funcionários em um primeiro momento não vacinaram Ozelia, pois já constava o número do CPF dela como pessoa já imunizada, inclusive informando o nome da unidade de saúde em que ela teria recebido a primeira dose. Surpreendida e assustada, a cabeleireira tentou verificar qual era essa unidade que teria registrado a sua vacinação. Ela também recebeu ajuda da equipe do Centro de Saúde Heitor Beltrão e, após o imbróglio, foi identificado que se tratava de um posto no Paraná.

"[Os funcionários] falaram que alguém colocou o meu número do CPF errado. Saiu errado o meu nome porque o número pode ter sido digitado de forma errada lá [Paraná]. Na administração do posto eles me responderam que pode ter acontecido esse erro de digitação. Eu disse que nunca estive no Paraná e nem conheço lá", afirmou Ozelia.

Após a verificação do problema, ela foi autorizada a receber a dose da vacina Jansen e afirmou que estava feliz de se proteger. Por fim, ela reforçou que foi muito bem atendida e que se tratou apenas de um susto.

“Eles me atenderam muito bem e resolveram tudo com rapidez, eu até perguntei o nome da senhora, [pois] ela resolveu tudo rápido e eu consegui tomar a vacina. Eu estou feliz, agora sim, me sinto mais protegida”, disse Ozelia, aliviada.

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio que informou que o caso foi "pontual". Confira a íntegra:

"Casos como o da sra Ozelia são pontuais e, ao serem identificados, são apurados. A SMS-Rio entrará em contato com a SMS-Capanema (PA) para esclarecer o caso específico da sra Zélia e, se necessário, solicitar que as informações sejam corrigidas no sistema.



Nesse tipo de situação, a recomendação é procurar a equipe do ponto de vacinação, que está preparada para atender a população, e relatar o ocorrido para que se inicie a investigação. Se a pessoa já tomou a primeira dose da vacina, é importante que leve o comprovante de vacinação quando for tomar a segunda".

Confira o calendário para os próximos dias

A campanha contra a covid-19 avança no Rio e a cidade já possui 63,5% da população maior de idade imunizada. Na sexta-feira (9), está prevista a vacinação de homens com 40 anos; no sábado, homens e mulheres com 40 anos.

De acordo com o Painel Rio Covid-19, a população entre 40 até 59 anos é a que mais tem ocupado os leitos de enfermaria e internações no município. Na última sexta-feira (2), o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, pediu que a população dessa faixa etária não faltasse para receber o imunizante e classificou esta semana como 'decisiva' para combater o vírus na cidade.



O novo calendário prevê repescagem em todos os dias a partir do período da tarde. Está previsto para a próxima semana a imunização de pessoas nas faixas etárias de 39 até 37 anos.

*Estagiário sob supervisão de Bernardo Costa