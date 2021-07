Homens armados fecham rua e assaltam motoristas no Andaraí - Reprodução de vídeo

Homens armados fecham rua e assaltam motoristas no AndaraíReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:49

Rio - Homens armados fecharam a Rua Juparanã, no Andaraí, Zona Norte para roubar motoristas e pedestres. Os assaltantes estavam em um carro e agiram de forma rápida e levaram os pertences das vítimas. A ação aconteceu por volta das 19h30 de quarta-feira (7).

As imagens de câmera de segurança registraram a ação. Nas gravações, é possível ver que alguns motoristas saindo dos seus carros. Alguns tentaram dar marcha ré para fugir dos criminosos.



Publicidade

Publicidade

Moradores relataram que a região é alvo constante de assaltos. Nas redes sociais, um morador, em maio, um homem tentou invadir um prédio na mesma rua para roubar uma bicicleta. Como a bicicleta estava acorrentada e uma pessoa viu a ação, o suspeito foi embora sem levar nada.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). De acordo com a polícia, diligências estão em andamento em busca de testemunhas e imagens de câmeras para identificar e prender os autores.

Publicidade

A Polícia Militar disse que não foi acionada por conta do assalto e ressaltou que o 6ºBPM (Tijuca) atua de forma estratégica em ações de ostensividade de forma dinâmica e alinhada com os dados da mancha criminal.

Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em um comparativo entre os períodos de janeiro a maio de 2020 e 2021, aponta queda de 6% nos crimes de roubos na área de policiamento do 6º BPM. Por isso, a PM ressalta que é importante que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da Central 190.

Publicidade

"Os registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada", informaram em nota.