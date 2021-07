Agentes se reúnem na Barra da Tijuca para a Operação Petróleo Real - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Agentes se reúnem na Barra da Tijuca para a Operação Petróleo RealMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:14 | Atualizado 08/07/2021 15:54

Rio - Uma operação conjunta do Ministério da Justiça com o Procon-RJ, Polícia Civil e Agência Nacional de Petróleo fiscaliza, nesta quinta-feira (8), postos de combustíveis da Região Metropolitana e do interior do estado do Rio. O objetivo da Operação 'Petróleo Real' é apurar a qualidade dos combustíveis, possíveis irregularidades nas bombas e também nos protocolos funcionamento dos postos, como a falta de itens obrigatórios como extintores de incêndio.

Até agora, um posto de gasolina em São Pedro D'Aldeia, na Região dos Lagos, foi interditado por falta de extintor de incêndio; em Araruama, um estabelecimento teve dois bicos lacrados pela chamada 'bomba baixa', quando o consumidor recebe menos combustível do que informado na bomba; um outro posto em Teresópolis também teve um bico lacrado por usar a bomba baixa.

Publicidade

Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, diz em vídeo que equipes fizeram uma operação nesta quinta em bairros do Rio para apurar a qualidade dos combustíveis e possíveis irregularidades nas bombas dos postos.



Crédito: Marcos Porto / Agência #ODia pic.twitter.com/IO6kzLohuA — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2021

A operação começou por volta das 9h30 e é realizada em 41 postos de combustíveis ao mesmo tempo, para evitar vazamento de informações. Na capital, os agentes começaram a atuar na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, em bairros como Gardênia Azul e Cidade de Deus.

Publicidade

Ao todo, 120 servidores participam da ação. Além da Região Metropolitana, a operação também acontece na Região Serrana, Região dos Lagos, Norte Fluminense e Costa Verde, com o apoio dos Procons Municipais de São Pedro Da Aldeia, Rio das Ostras, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, Macaé, Campos dos Goytacazes, Friburgo, Nilópolis e Rio de Janeiro.