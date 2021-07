No início de abril, a Petrobras anunciou um aumento de 39% no preço do gás vendido às distribuidoras, com vigência a partir de 1º de maio - Agência Petrobras/Geraldo Falcão

No início de abril, a Petrobras anunciou um aumento de 39% no preço do gás vendido às distribuidoras, com vigência a partir de 1º de maioAgência Petrobras/Geraldo Falcão

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 14:35 | Atualizado 05/07/2021 14:38

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o reajuste do preço da gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) nas refinarias. Os combustíveis vão custar R$ 2,69, 2,81 e R$ 3,60, respectivamente. Os novos valores passam a valer a partir desta terça-feira. O aumento desta segunda é o primeiro realizado na gestão do general Joaquim Silva e Luna, que assumiu o cargo há quase três meses.

Segundo a Petrobras, o preço do litro da gasolina até então estava no patamar de R$ 2,53, enquanto o óleo diesel R$ 2,71. Com o aumento desta segunda-feira, a gasolina e o diesel vão ficar 6% e 3,7%, respectivamente, mais caros a partir desta terça. Os reajustes refletem a alta do petróleo no mercado internacional.

Publicidade

Além disso, a estatal aumenta o preço de venda de gás liquefeito de petróleo (GLP). O quilo para as distribuidoras terá um aumento médio de R$ 0,20 (+6%). Diferentemente da gasolina e diesel, O GLP já havia sido reajustado em 6% no mês de junho.

A Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que procura estar compatível com o mercado internacional. "Importante reforçar o posicionamento da Petrobras que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Os preços praticados pela Petrobras seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", informou.

Publicidade

É importante lembrar que o reajuste nas refinarias não é garantido aos consumidores finais nos postos. Depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel. Entretanto, uma pesquisa indica aumento da gasolina no mês de junho.

Silva e Luna assumiu o comando da estatal após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazer uma série de críticas aos constantes reajustes de combustíveis praticados na gestão de Roberto Castello Branco.

Publicidade