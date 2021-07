Procon Carioca já utiliza o recém-inaugurado "ProConsumidor", novo sistema de atendimento dos consumidores - Edvaldo Reis

Procon Carioca já utiliza o recém-inaugurado "ProConsumidor", novo sistema de atendimento dos consumidores Edvaldo Reis

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:38 | Atualizado 05/07/2021 18:43

O Procon Carioca, vinculado à Secretaria Municipal Especial de Cidadania, estará com equipe nesta terça-feira, na Praça Serzedelo Correia, em Copacabana, para atendimento à população. O consumidor poderá registrar reclamações contra qualquer empresa ou pedir renegociação de dívidas. É preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante do produto ou serviço contratado, como boleto, nota fiscal ou recibo.

A ação acontece já utilizando o recém-inaugurado "ProConsumidor", em comemoração aos dez anos do órgão, novo sistema de atendimento dos consumidores. O projeto piloto em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) permite agilidade no atendimento aos cidadãos.

Publicidade

O Procon itinerante, em Copacabana, acontecerá em conjunto com a Van do 1746 da prefeitura do Rio. Assim, além das demandas de consumo, outros serviços relativos ao atendimento via 1746 também estarão disponíveis no local. Na ocasião, o 1756 vai lançar sua nova cartilha com todas as diretrizes de funcionamento do canal de atendimento.

Durante a ação, solicitada pela associação de moradores em comemoração aos 139 anos do bairro, haverá distribuição de unidades do Código de Defesa do Consumidor.

Publicidade

“Essa ação vai levar os serviços do Procon para perto da população, facilitando para todos que precisam resolver suas pendências”, diz Renato Moura, secretário de Cidadania.

“Acreditamos que com tal medida possamos contemplar um maior número de consumidores, em especial aqueles que não possuem acesso à internet e outras formas de atendimento”, declara Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.