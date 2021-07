Clubes de descontos podem ajudar na economia mensal das famílias - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Clubes de descontos podem ajudar na economia mensal das famíliasMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Por KARILAYN AREIAS

Publicado 03/07/2021 08:24

Rio - Com o endividamento recorde e com a inflação subindo a cada dia, encontrar alternativas para economizar é sempre uma boa pedida. Entre as possibilidades, estão os clubes de descontos, que podem ajudar na economia mensal das famílias.

"Basicamente, os clubes são uma estratégia de fidelização do cliente, onde uma ou mais empresas dos mais diversos segmentos reúnem promoções direcionadas aos consumidores que participam da iniciativa", explica o advogado especialista em Direito Civil, Daniel Blanck.

Publicidade

Apesar de ainda serem desconhecidos por muitos brasileiros, para a consultora e planejadora financeira, Renatta Gomes, estes clubes têm ganhado espaço no mercado. "A grande vantagem desse tipo de programa é o recebimento de ofertas com descontos expressivos que podem ser de 50% a 70% na aquisição de determinados produtos", diz.

Além disso, a depender do tipo de clube de desconto escolhido, o cliente poderá ter abatimento no valor final da compra ou ainda acumular pontuação para, posteriormente, trocar por outro bem ou serviço.

Publicidade

Entretanto, mesmo com as vantagens, Renata alerta para a importância de fazer o básico para não se endividar. "O primeiro passo para uma família economizar é começar pela organização. O ideal é fazer um levantamento de todas entradas e saídas no orçamento familiar. Ao organizar as finanças, o mapeamento financeiro ficará mais claro. A partir daí a família saberá quais despesas podem ser reduzidas ou eliminadas", frisa.

Daniel Blanck também recomenda que antes de aderir a um clube as pessoas leiam os termos de adesão e verifiquem o que as empresas farão com seus dados. "Tendo em vista a sociedade altamente tecnológica em que vivemos, temos sempre de partir de duas máximas: 'os dados são o novo petróleo' e 'se você não está pagando por um produto, o produto é você'. Assim, é importante que os consumidores leiam os termos de uso de sites e aplicativos para saber como as empresas estão tratando seus dados, antes de efetuarem uma compra ou assinarem um clube de descontos, sendo certo que a venda de dados é terminantemente proibida", diz.

Publicidade

Outra dica segundo Blanck é fazer uma pesquisa de mercado para saber o valor do produto e não pagar mais caro achando que está pagando menos. "Às vezes as empresas aumentam o preço de suas mercadorias para que, quando a época de liquidações chegue, os clientes pensem que estão fazendo 'um grande negócio', quando, na verdade, estão sendo ludibriados. É importante ficar atento!", finaliza.

Confira os tipos de clube de descontos mais comuns:

Publicidade

- Clube de compras: funciona como uma associação por meio da qual o cliente passa a contar com diversas vantagens disponíveis em seu clube.

- Cupons de desconto: a empresa oferece o benefício ao cliente, que, para usá-lo, deverá apresentá-lo no momento de pagamento da compra.

Publicidade

- Programas de milhas: funcionam de acordo com o valor gasto. O cliente faz compras no cartão de crédito e, a cada real, ganha determinada pontuação que poderá ser trocada por passagens aéreas.

- Programas de fidelidade: funcionam por um cadastro do cliente no site ou aplicativo da loja para ter acesso aos benefícios e descontos.

Publicidade