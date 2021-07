A taxa de inscrição será de R$71,53 para concorrer a soldado e R$95,31 para oficial. - Reprodução da Internet

A taxa de inscrição será de R$71,53 para concorrer a soldado e R$95,31 para oficial.Reprodução da Internet

Publicado 02/07/2021 12:24 | Atualizado 02/07/2021 14:14

O edital para o concurso Bombeiros RJ 2021 foi publicado nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial do Estado. Ao todo, serão oferecidas 3 mil vagas temporárias em todo o estado, dentre as quais 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde. Os salários são de R$1.226,94, para soldado no primeiro ano, e de R$3.452,55 no segundo ano. Para o tenente (oficial), o valor do ganho é de R$7.940,78.



Para se candidatar às vagas de soldado temporário, o candidato precisa ter o ensino médio completo. Nos casos das oportunidades para técnicos de enfermagem, o curso técnico na área é exigido. O oficial deve ter nível superior completo, com graduação na área de interesse. No caso dos médicos especialistas, é exigida também a especialização correspondente. Além da escolaridade, o candidato deve ter a idade máxima para ocupar o posto de praça temporário - 25 anos. No caso de oficial temporário, o limite é de 35 anos.



As vagas de soldado estão abertas para os postos de combatente, motorista combatente (com exigência de Carteira Nacional de Habilitação na categoria B), guarda-vidas e técnicos de enfermagem e socorrista. As oportunidades para oficial temporário são para a área de Saúde, nos cargos de médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.



Inscrições e provas

As inscrições para o concurso serão abertas no

As inscrições para o concurso serão abertas no site da FunRio , a banca organizadora, porém o cronograma ainda não foi divulgado. A taxa de inscrição será de R$71,53 para concorrer a soldado e R$95,31 para oficial. Ao se inscrever, será preciso informar a vaga para a qual deseja concorrer, a região (localidade) e a cidade onde deseja realizar a prova.

Candidatos que atendam à condição de carência socioeconômica, definida como renda bruta média mensal familiar menor ou igual a R$1.567, podem solicitar a isenção do valor.



A avaliação será dada em três etapas, sendo a primeira uma prova objetiva - que ainda terá a data confirmada. O exame contará com 50 questões para soldados e 60 para oficiais temporários. As disciplinas irão variar conforme a carreira e especialidade escolhidas pelo candidato



A avaliação será aplicada nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Petrópolis, Magé, Nova Friburgo, Teresópolis, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Vassouras, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Miracema, Macaé, Cabo Frio, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Angra dos Reis, Itaguaí, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.



Os aprovados no exame objetivo realizarão o Teste de Aptidão Física (TAF). Posteriormente, será aplicado o Teste de Habilidades Específicas (THE), para a vaga de soldado guarda-vidas, e o exame de saúde para os habilitados nos testes anteriores. O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os aprovados serão contratados pelo período de um ano, cabendo prorrogação por até oito anos.



Veja a distribuição das vagas em cada região

Na região 1, composta apenas pela cidade do Rio de Janeiro, estarão disponíveis 1.430 vagas, sendo 1.134 soldados e 296 oficiais de saúde.



Região 2 (Petrópolis, Magé, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Paraíba do Sul, Bom Jardim, Cordeiro e São José do Vale do Rio Preto, Cantagalo, Carmo, Sapucaia, Sumidouro, Areal, Duas Barras, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Macuco) disponibilizará 280 vagas, sendo 260 soldados e 20 oficiais.



Região 3 (Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Itatiaia, Piraí, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Pinheiral, Porto Real, Mendes, Rio Claro, Engenheiro Paulo de Frontin, Rio das Flores e Comendador Levy Gasparian) disponibilizará 173 vagas, sendo 158 soldados e 15 oficiais.



Região 4 (Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, São João da Barra, Miracema, Itaocara, Porciúncula, Cambuci, Natividade, Italva, Cardoso Moreira Aperibé, Varre-Sai, Laje do Muriaé e São José de Ubá) disponibilizará 255 vagas, sendo 223 soldados e 32 oficiais.



Região 5 (Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, Araruama, Saquarema, Casimiro de Abreu, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Quissamã, Conceição de Macabu, Silva Jardim e Carapebus) disponibilizará 247 vagas, sendo 230 soldados e 17 oficiais.



Região 6 (Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Japeri, Seropédica e Paracambi) disponibilizará 192 vagas, nos postos de soldado (170 vagas) e oficiais de saúde (22).



Região 7 (Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty) disponibilizará 193 vagas, sendo 180 soldados e 13 oficiais.