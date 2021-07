MEI completa 12 anos de existência neste 1º de julho - Divulgação/ Valdir Ribeiro Jr

Publicado 01/07/2021 16:55 | Atualizado 01/07/2021 16:57

Rio - Neste 1º de julho, o MEI completa 12 anos de existência. Ser microempreendedor individual virou uma oportunidade para muitas pessoas abrirem seu próprio negócio ou formalizarem a sua empresa de forma mais barata. Nos cinco primeiros meses do ano, 84% das empresas criadas no Estado do Rio de Janeiro foram MEIs, sendo alimentação fora do lar, indústria da base tecnológica, construção civil, moda e beleza as principais atividades abertas no período.



Abrir uma empresa é fácil. Difícil é manter a empresa funcionando. Para o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, a pandemia trouxe inúmeros desafios para os pequenos negócios. “Entre os pequenos negócios, o microempreendedor individual tem historicamente maior taxa de mortalidade. Os desafios são enormes, principalmente em um cenário de crise como a que vivemos. Por isso é importante que o empresário procure inovar para superar suas dificuldades. Ele deve aprimorar seus conhecimentos em busca da sustentabilidade do seu negócio. O Sebrae está preparado para colaborar, com cursos e treinamentos diversos, presenciais e online, nos temas mais procurados e necessários no momento atual, como finanças, transformação digital e planejamento estratégico”.



Essa realidade aconteceu com a microempreendedora individual Luciana Ludugerio. Após perder o emprego no fim do ano passado, ela, que reside em Petrópolis, resolveu empreender e formalizou o seu negócio faz uma semana.

“Esse período de adaptação é um dos principais desafios que estou tendo. Já identifiquei que preciso melhorar minha precificação. Sou formada em Moda e sempre estive envolvida com o comércio. Nos últimos anos trabalhava como vitrinista. Com a crise, acabei sendo demitida, e resolvi tirar do papel um sonho antigo. Nessa nova fase, aproveitei todas as minhas experiências profissionais e apostando nas vendas on-line. Eu mesma produzo peças da linha comfy e também revendo lingeries”.



A formalização do MEI é um passo fundamental para garantir benefícios fiscais até o acesso a crédito diferenciado e garantias previdenciárias, trazer sua empresa para a formalidade pode ser um fator-chave para crescer e abrir mercado, além de negociar melhores contratos com seus fornecedores.



Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar até R$ 81 mil reais/ano, ou seja, em média R$ 6.750 reais/mês, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e pode ter, no máximo, um empregado contratado que receba um salário-mínimo ou o piso da categoria. O MEI é enquadrado no Simples Nacional e isento dos seguintes tributos federais: (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL).