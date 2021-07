Ótima oportunidade para jovens se inserirem no mercado de trabalho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:00





O programa oferece oportunidades em todas as empresas da Companhia (Renner, Camicado, Youcom e Realize) e em diferentes áreas de atuação, como tecnologia, moda, marketing, recursos humanos, entre outras. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho pelo



"Com o programa de estágio, queremos dar oportunidade para que estudantes vivenciem experiências enriquecedoras e colaborem com a nossa jornada de transformação digital, desenvolvendo-se, participando de projetos inovadores, encantando clientes e criando um ambiente de trabalho ainda mais diverso", afirma Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner S.A.



O programa é direcionado para candidatos de todo o Brasil e, para muitas vagas, existe a possibilidade de home office. Já aquelas que exigem trabalho presencial estão distribuídas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. É necessário estar cursando a partir do terceiro semestre de ensino superior e ter disponibilidade para estagiar durante um ano.



Entre os benefícios, o programa oferece bolsa-estágio compatível com o mercado; vale-transporte, refeitório no local, Gympass (plataforma que oferece serviços de bem-estar e saúde), e desconto em compras de produtos nas lojas do grupo.



Confira as datas e etapas do processo:

- 12/07: encerramento das inscrições e Trilha Online

- 19/07 até 21/07: comunicação dos aprovados para as dinâmicas

- 27/07 a 10/08: dinâmicas e entrevistas

- 13/08: Resultado final do programa

Sobre a Lojas Renner S.A.



Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54. Atualmente, são mais de 600 lojas em operação, considerando todos os negócios. A Companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.



Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Lojas Renner S.A. iniciou seu processo de internacionalização, ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019.



Sobre a Eureca



A Eureca é uma empresa #JovemCêntrica, que busca conectar organizações com as novas gerações. Criada em 2011, a empresa se especializou no comportamento dos jovens e sua relação com o mercado de trabalho. Atua na realização de processos seletivos diferenciados para atração de novos talentos para empresas; criação de soluções de mercado com foco em jovens; e, também, com programas de desenvolvimento customizados para jovens profissionais. A Eureca aposta no jovem como chave para transformação da sociedade e organizações, colaborando para criar ambientes mais justos, diversos e de alta performance.