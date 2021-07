As aulas serão ministradas no turno da noite, com duração de três horas, duas vezes por semana, nas unidades do Senai - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 08:41

Rio - Já pensou em maratonar uma série sobre mercado de trabalho e buscar diferencial para o currículo? De 5 a 9 julho, vai acontecer a Maratona de Lives da Firjan Senai, que irá abordar 16 temas distribuídos em palestras e miniaulas. Serão mais de 20 participações, cada live terá um profissional do mercado para apresentar as suas percepções sobre a profissão, além de especialistas da Firjan Senai com informações e dicas sobre a área profissional. Durante toda a semana, as lives acontecem ao vivo em dois horários, às 16h e às 19h, no Youtube da Firjan SENAI.

Grandes nomes do mercado como Felipe Siqueira, business Partner do RH da Michelin; Raquel Henriques, gerente de RH da Jaguar Land Rover; e Marcelo Carius, sócio proprietário da Carius Informática - Neki-it, irão abordar diversas profissões de destaque no mercado, com foco em empregabilidade, futuro do trabalho e inovação.

“Os segmentos escolhidos estão alinhados com as demandas e as perspectivas do mercado. Essa é uma oportunidade para o público se preparar para os desafios do trabalho de hoje e do amanhã”, destaca Fernando Pinto, coordenador técnico de Educação Profissional e Certificação da Firjan Senai.

Os temas apresentados serão: Automação Industrial; Mecatrônica; Manutenção Automotiva; Informática; Redes de Computadores; Internet das Coisas (IoT); Desenvolvimento de Sistemas; Edificações; Sistemas de Energia Renovável; Logística; Segurança do Trabalho; Cervejaria; Mecânica; Refrigeração e Climatização; Eletromecânica; e Eletrotécnica.

