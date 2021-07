Por O Dia

Rio - O mercado brasileiro de fusões & aquisições ou M&A (Merger and Acquisitions em inglês), em comparação ao mesmo mês do ano passado, cresceu 87,7% no volume e 511,6% nos investimentos em maio. A demanda para essas operações continua em alta e implicará em um segundo semestre bastante movimentado. Para falar sobre isso, o engenheiro e sócio da Auddas, Marco Antônio França, abordará o assunto em uma live nesta quinta-feira (1º).

Apesar do crescimento, o empresário interessado em navegar nesses mares deve ficar atento às oportunidades e armadilhas da empreitada. Na live, França, que foi CFO do portfólio do banco BTG na área de Private Equity no setor de Tecnologia, Mídia e Telecom do Fundo "FlyNet" e Vice-presidente da ICAP Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, vai abordar qualitativamente as principais etapas, riscos e características do processo de M&A. Além disso, discutirá sobre práticas valiosas para garantir o sucesso da operação, para ambos os lados.

"Um dos aspectos mais relevantes para as companhias participantes de M&A é a de “due diligence”. Uma preparação adequada da empresa e o seu entendimento prévio a respeito dos riscos operacionais, fiscais e financeiros pode ajustar as expectativas de valor entre as partes e facilitar o trabalho dos auditores independentes", afirma o engenheiro.



O Webinar "M&A: como dar o xeque-mate perfeito" será mediado por Julian Tonioli, sócio fundador da Auddas, mentor convidado no Gestor 4.0, engenheiro formado pela USP, investidor anjo e BoD Member de empresas no setor de Serviços e Tecnologia.

Serviço

Para participar basta acessar o link ( clique aqui ).

Data: 01/07/2021

Hora: 20h