Por O Dia

Publicado 31/03/2021 07:00

Um evento virtual vai debater nesta quarta-feira soluções para a recuperação econômica do Rio de Janeiro. Com o tema 'Crise fiscal do Rio: como resolver?', o webinar organizado pela Rede Pró-Rio será realizado às 18h.

Participarão da videoconferência o deputado estadual e presidente da Comissão de Tributação da Alerj, Luiz Paulo Corrêa (Cidadania), o secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo Carvalho, além de especialistas e representantes de diversos setores, como Bruno Sobral (diretor da Diplan/Uerj) e coordenador executivo da Rede Pró-Rio, Sol Garçon (UFRJ) e Paula Nazareth, do TCE.