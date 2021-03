Evento será transmitido internamente para residentes da Procuradoria, mas também para o público externo pelo canal da PGM Rio no Youtube Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 17:28

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro realizará um webinar, na segunda-feira, às 17h, com o tema 'Advogadas Públicas'. O evento integra o projeto PGMarçoMêsMulher e é conduzido pelo Centro de Estudos da PGM.

O encontro vai reunir, virtualmente, procuradoras que atuam em diferentes esferas da federação: Arícia Fernandes Correia, procuradora do Município do Rio de Janeiro; Vanessa Siqueira, procuradora do Estado do Rio de Janeiro; e Lana Borges, procuradora da Fazenda Nacional.

Publicidade

"Entendemos que a discussão acerca dos desafios ainda enfrentados pelas mulheres, mesmo que em carreiras públicas, é permanente e resolvemos manter a discussão acesa por meio desse evento", declara o procurador-geral do Município do Rio, Daniel Bucar.

Para Ana Paula Buonomo, subprocuradora-geral do Município e também mediadora do encontro, a homenagem em forma de palestra reflete o respeito da PGM com o público feminino.



"O Direito sempre foi muito masculino, mas aos poucos fomos ocupando espaço na carreira", ressalta. "É fundamental jogar luz sobre os temas relacionados às mulheres. Essas discussões não podem ficar restritas aos coletivos e entidades. É preciso discutir aqui também, onde defendemos o cumprimento da legislação e da Justiça", conclui Ana Paula.

Publicidade

"Convidamos para esse debate três advogadas públicas que atuam no Município, no Estado e na União e queremos saber sobre as experiências delas na profissão, os desafios e se houve dificuldades para assumirem um cargo de chefia, por exemplo", explica o procurador e diretor do Centro de Estudos, Rafael Oliveira, que também mediará o evento.



COMO ASSISTIR

Publicidade

O encontro será transmitido internamente para os residentes da PGM. Mas a palestra também será aberta para o público externo por meio do canal da PGM Rio no Youtube (youtube.com/PGMrio).

Com informações da PGM Rio