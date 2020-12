Advogado, Daniel Bucar é autor de obras jurídicas e é professor do IBMEC Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/12/2020 00:16 | Atualizado 09/12/2020 00:21

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, bateu o martelo e definiu o nome para assumir o cargo de procurador-geral do Município de sua gestão. Daniel Bucar — procurador há 18 anos — foi escolhido para cumprir a missão a partir de 1º de janeiro de 2021.

Advogado com atuação em advocacia contratual e responsabilidade civil, Bucar é professor do IBMEC e da Uerj. O jurista também é autor de diversos livros jurídicos.

Uma de suas obras aborda o superendividamento e mostra as altas taxas de juros e encargos cobrados pelo sistema financeiro — o que, entre integrantes do governo Paes, é considerado de grande valia para o município, que vai enfrentar um gigantesco déficit fiscal herdado do atual governo.

O nome do advogado já vinha sendo cotado nos bastidores e muito bem recebido na própria Procuradoria-Geral do Município (PGM-RJ). Além disso, a escolha de Bucar teve a chancela de Fernando Dionísio, então procurador-geral do Município do Rio nos oito anos da gestão Paes.

O futuro procurador-geral se formou na UFRJ, em 1999, tem especialização Direito Civil pela Università degli studi di Camerino, na Itália, mestrado e doutorado também em Direito Civil pela Uerj.