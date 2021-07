Comércio varejista é responsável pela empregabilidade de 68,43% dos brasileiros, segundo o Sebrae - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Comércio varejista é responsável pela empregabilidade de 68,43% dos brasileiros, segundo o SebraeReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/07/2021 12:46

Rio - Para a retomada econômica, o comércio varejista precisa estar alinhado com as melhores práticas do mercado. O setor é responsável pela empregabilidade de 68,43% dos brasileiros e contribui com uma massa salarial total de mais de R$ 50 bilhões por ano. Para apoiar os pequenos negócios, o Sebrae Rio e o Sebrae Nacional realizam a primeira edição do evento gratuito e on-line Varejo Week, que apontará as principais tendências do setor e possibilitará trocas de experiências entre as empresas de diferentes localidades do país.O evento contará também com a participação do Sebrae de outros estados, como Rio Grande do Norte, Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo, e será realizado entre os dias 12 e 16 de julho, sempre com palestras no período da manhã, começando às 10h30, e também com painéis setoriais iniciando às 17h30. Para participar o empreendedor precisa realizar sua inscrição neste link. “Essa parceria entre diferentes estados e o Distrito Federal vai somar para que os empreendedores estejam antenados com as melhores práticas dessas regiões e das inovações do setor. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, conta com 424,4 mil pequenos negócios voltados para o comércio varejista. Os empreendedores terão a oportunidade de aprender com grandes referências da área, além da possibilidade de estabelecer novos contatos comerciais. Nosso principal objetivo é democratizar a informação para que os pequenos negócios ganhem capilaridade empresarial”, conta Poliana Valente, analista da Coordenação de Comércio e Serviços do Sebrae Rio.Durante os cinco dias de evento, o empreendedor terá uma programação completa, com destaque para tendências, liderança, inovação e vendas, além de assuntos voltados para beleza & saúde, moda, mercadinhos & feiras livres, casa & construção e mercado pet.Para homenagear o Dia do Comerciante, o último dia do Varejo Week reserva um momento especial. Três empreendedoras compartilharão histórias inspiradoras. Juliana Rolin empreende em um negócio de família. A Óticas Modelo funciona há 78 anos e já passou por muitas situações.