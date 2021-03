Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

Para contribuir com o fortalecimento do trabalho em rede, Senac RJ e Sebrae Rio criaram o Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Lideranças Comunitárias, que oferece conteúdos para o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos responsáveis técnicos das instituições sociais do terceiro setor que atuam em áreas vulneráveis do Estado do Rio. A capacitação gratuita formará sua segunda turma a partir de março e tem 30 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected], até o dia 12.

O programa, cuja primeira turma foi concluída em 2020, inclui dois cursos do Senac RJ: Empreendedorismo, em parceria com a Cisco, e Design Thinking. O projeto também engloba oficinas de Liderança e Perspectivas do Terceiro Setor ministradas pelo Sebrae Rio. As aulas on-line começarão dia 16 e têm duração prevista de três meses, com emissão de certificados das duas instituições ao final do programa.

"Minha experiência neste curso foi muito enriquecedora, e poder compartilhar todas as informações com a instituição em que atuo foi de grande importância. Profissionalmente, foi maravilhoso conhecer mais e melhor todas as ferramentas que nos apresentaram. O conhecimento vai ficar pra sempre", conta Valéria da Silva Rego, auxiliar administrativa que trabalha na supervisão dos jovens aprendizes e acolhimento aos usuários da Agência Social de Talentos, participante da primeira turma do programa.

Os 30 líderes do terceiro setor inscritos na segunda turma do Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Lideranças Comunitárias terão aulas online sobre: habilidades de liderança e conhecimentos financeiros, planejamento do negócio, pesquisa de mercado, metodologias ágeis, prototipação, liderança empreendedora e desenvolvimento sustentável, entre outros temas.