Pesquisa listou as carreiras que vão bombar depois da pandemia de covid-19Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:23 | Atualizado 05/07/2021 11:30

Rio - Um estudo do CIEE/Rio analisou a tendência do mercado de trabalho com base na demanda das 3,5 mil empresas parceiras e listou as carreiras que vão bombar depois da pandemia de covid-19. Segundo o levantamento, as áreas de saúde e tecnologia deverão ter o maior número de vagas em 2022.

"O mercado de trabalho vai mudar da água para o vinho. As inovações vão produzir à necessidade de novas carreiras e transformações nas já existentes, e irão demandar capacidades e habilidades específicas, que antes eram negligenciadas", destaca o Superintendente do CIEE/Rio, Paulo Pimenta.

Entre as novidades, de acordo com o CIEE/RIO, está a carreira de mediador de conflitos. O perfil requer habilidades como saber negociar, conduzir um diálogo produtivo, ter empatia e uma comunicação mais efetiva o que pode melhorar as relações no trabalho impactadas pela pandemia.

"O mediador é responsável por ajudar as pessoas a chegar a acordos e evitar que casos cheguem à Justiça. Para ser um profissional do ramo, não é necessário ser da área do Direito. Estudantes e profissionais de qualquer formação podem desempenhar a função, mas é necessário fazer um curso específico e realizar um estágio de seis meses", afirma a especialista Ana Esteves Kaiuca, advogada, mediadora e fundadora da Câmara Equilibre de Gestão de Conflitos.

A especialista indica que a profissão pode ser uma opção para quem quer quer entrar no mercado ou mudar de área. "A Covid-19 aumentou o número de desentendimentos e, assim, para que menos casos vão parar na Justiça e sejam resolvidos com acordos, mais profissionais do gênero devem ser demandados em todas as áreas", explica Esteves.

Confira as demais áreas:



Setor de Recursos Humanos

Haverá uma grande demanda por recrutadores e profissionais de RH, justamente para conduzir a reconstrução do quadro de funcionários das empresas. Saem na frente os jovens com perfil mais generalista e que estejam de olho nas novas tecnologias da área.



Engenheiro Digital

Será o novo perfil do Engenheiro. Responsável por cuidar e monitorar os dados de empresas.



Desenvolvedor de Games

O mercado de games cresceu muito durante a pandemia e oportunidades no setor não deverão faltar. O candidato precisa ter conhecimento de programação em tecnologias como: JAVA, C++, Unity e Kotlin e outros.



Especialista em Segurança Digital e Infraestrutura

A profissão deve continuar em alta, principalmente, com a adoção de home office ou modelos híbridos que exigem cuidados na proteção digital e de dados das empresas.



Analista de UX

O crescimento do e-commerce e do uso de aplicativos faz com que aumente a procura por analistas de UX, que são profissionais responsáveis por estudar, planejar e desenvolver sites e aplicativos e cuidar da experiência do usuário dentro dessas plataformas. Para essas vagas, há exigência de bom nível de inglês.



Analista Contábil

A clássica profissão também estará em alta. Esse profissional será extremamente importante para manter a saúde financeira da empresa.



Enfermagem Assistencial

O profissional que supervisiona cuidados com os pacientes. Assim como outras profissões da área de saúde, a enfermagem precisou de reforços profissionais com a chegada da covid-19.



Médico Assistencial Hospitalar

Responsável pelo atendimento de pacientes, este profissional também terá muitas oportunidades em 2022.



Desenvolvedor Web

Os desenvolvedores ganham cada vez mais espaço no mercado. As empresas procuram profissionais com conhecimentos em JAVA, PHP e C#.



Consultor de carreiras via Skype

Profissionais que preparam as pessoas para entrevistas por videoconferências.