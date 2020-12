Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:15

Rio - Além de uma vida profissional e amorosa atribulada, o documentário 'Anitta: Made in Honório' revela bastidores de algumas brigas da cantora. Ainda no primeiro episódio, as câmeras flagram uma discussão de Anitta com o Renner Souza, cabelereiro e maquiador que a acompanha há anos. "Cala a boca, sai e não volta nunca mais", grita a poderosa após o amigo permitir a entrada de duas mulheres no camarim.