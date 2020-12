Anitta: Made in Honório Divulgação / Netflix

Por Amanda Scatolini*

Publicado 16/12/2020 08:36 | Atualizado 16/12/2020 08:43

Rio - Larissa de Macedo Machado ou, simplesmente, Anitta: a dualidade das personalidades é colocada à mostra no novo documentário da Netflix sobre a cantora. 'Anitta: Made in Honório', que estreou nesta quarta-feira na plataforma de streaming, traz seis episódios desvendando os bastidores da vida da popstar, desde o lado pessoal, a família, os romances e até as rotinas de gravações em meio a polêmicas.

fotogaleria



"Dessa vez, estamos contando mais sobre a minha intimidade, os bastidores da minha vida, mostrando as características da Anitta personagem e da Larissa por trás do personagem. Eu sempre utilizo um veículo meu, uma forma minha de contar as coisas, para assuntos que eu quero comunicar sem o risco de uma interpretação errada das outras pessoas. Por isso, resolvi usar a série para explicar de onde a Anitta surgiu. É uma história triste, mas é algo que vai fazer muito sentido para todos", explicou a cantora durante bate-papo com jornalistas.



Anitta cancelada?



Ao contrário da primeira série, 'Vai Anitta', que estreou em 2018 também na Netflix, essa tem um foco mais intimista. Com tanta exposição, é possível que haja reações adversas do público em algumas cenas. Pensando nisso, uma das únicas exigências que Anitta fez durante a produção do documentário foi a contextualização dos momentos de estresse que surgiram nas gravações.



Perfeccionista que só ela, Anitta revela que os "surtos" que ela tem, eventualmente, com a própria equipe, são sempre justificados. "O cancelamento vem, mas não estou muito preocupada. Já estou acostumada, não faz diferença. Ninguém quer ver só elogios, a gente quer ver qualidades e defeitos também", divertiu-se.



"Na primeira série, a gente focou muito na internacionalização da minha carreira. Mudamos de produtora e conversei muito com a equipe, porque queria mostrar a pessoa que sou. A Larissa por trás da Anitta, com suas qualidades e também defeitos. Vamos exibir meus surtos, não escondi nada!", revelou a cantora.

"Dessa vez, estamos contando mais sobre a minha intimidade, os bastidores da minha vida, mostrando as características da Anitta personagem e da Larissa por trás do personagem. Eu sempre utilizo um veículo meu, uma forma minha de contar as coisas, para assuntos que eu quero comunicar sem o risco de uma interpretação errada das outras pessoas. Por isso, resolvi usar a série para explicar de onde a Anitta surgiu. É uma história triste, mas é algo que vai fazer muito sentido para todos", explicou a cantora durante bate-papo com jornalistas.Ao contrário da primeira série, 'Vai Anitta', que estreou em 2018 também na Netflix, essa tem um foco mais intimista. Com tanta exposição, é possível que haja reações adversas do público em algumas cenas. Pensando nisso, uma das únicas exigências que Anitta fez durante a produção do documentário foi a contextualização dos momentos de estresse que surgiram nas gravações.Perfeccionista que só ela, Anitta revela que os "surtos" que ela tem, eventualmente, com a própria equipe, são sempre justificados. "O cancelamento vem, mas não estou muito preocupada. Já estou acostumada, não faz diferença. Ninguém quer ver só elogios, a gente quer ver qualidades e defeitos também", divertiu-se."Na primeira série, a gente focou muito na internacionalização da minha carreira. Mudamos de produtora e conversei muito com a equipe, porque queria mostrar a pessoa que sou. A Larissa por trás da Anitta, com suas qualidades e também defeitos. Vamos exibir meus surtos, não escondi nada!", revelou a cantora.

Publicidade

Polêmicas no mundo Pop



Uma das cenas que mais chamou atenção no trailer do documentário é, justamente, a passagem em que Anitta dá a entender que citava "brigas" com outras cantoras brasileiras, como Ludmilla e a polêmica disputa pelos créditos da música "Onda Diferente".



Anitta esclareceu que, ainda que as polêmicas sejam mencionadas em um dos episódios da série, a abordagem será diferente do que as pessoas imaginam. "Vamos mostrar o meu lado e como eu recebo essas situações. A gente não quer dar visibilidade para coisas que não são legais. Não vamos dar explicações e nem falar nomes. É como recebi, como me senti, como me aconselharam no momento. Não é um programa de fofoca", garantiu a cantora.

Dona Anitta e os seus '50 boys'



Quem assistir à série vai se deparar com uma edição engraçada em algumas cenas: o uso de emojis para cobrir a identidade de alguns romances da cantora.



Solteira, a Malandra não perdoou ninguém e apareceu com mais de um "crush" durante as gravações. "Foi muito troca-troca de boy! Pedi para colocarem um emoji na cara deles, ou teria uns 50 homens. Poderiam ficar confusos com tanta gente", contou Anitta, às gargalhadas.



Publicidade

Dez anos de carreira e música nova



A produção do documentário foi também uma forma de comemoração aos dez anos de carreira da artista de apenas 27 anos.



Com um extenso currículo e vários prêmios na estante, Anitta garante que a série vai agradar aqueles que a seguem desde o começo da jornada pela fama. "Esta comemoração serve também para todo o público que sempre me acompanhou, desde o início da minha carreira, entender um pouco melhor da minha personalidade, como eu sou, como eu faço meu trabalho acontecer. Vocês vão conhecer um lado meu que muitos ainda não conhecem".

E para o fã atento, vem novidade por aí! Anitta revelou que, em um dos episódios do documentário, será tocado um trechinho de uma música que ela fez em parceria com um artista brasileiro. Trata-se de um forró, cujo lançamento foi adiado devido à pandemia.

Publicidade

'Anitta: Made in Honório' tem a direção de Pedro Waddington, e estreou nesta quarta-feira, na Netflix. Confira o trailer abaixo.

*Estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa