Publicado 08/07/2021 14:25 | Atualizado 08/07/2021 15:22

O programa de trainee para a área de Finanças GE Healthcare, unidade de Saúde da GE, está com inscrições abertas. Até o dia 12 deste mês, formados entre julho de 2019 e julho deste ano dos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharia.

Os candidatos interessados podem se inscrever na seguinte página: https://ge.wd5.myworkdayjobs.com/GE_ExternalSite/job/Sao-Paulo/Financial-Management-Program--FMP-_R3579370-1.

É necessário que o candidato tenha inglês avançado, conhecimento do pacote Office e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

A GE Healthcare é líder global em tecnologia médica e inovadora de soluções digitais com mais de 100 anos de experiência no setor de saúde e cerca de 50.000 funcionários globalmente.



Permitimos que os médicos tomem decisões mais rápidas e informadas por meio de dispositivos inteligentes, análise de dados, aplicativos e serviços, com o suporte de nossa plataforma de inteligência Edison. Operamos no centro de um ecossistema que trabalha para a saúde de precisão, digitalizando a saúde, ajudando a impulsionar a produtividade e melhorando os resultados para pacientes, provedores, sistemas de saúde e pesquisadores em todo o mundo.