Dez anos de Procon Carioca: órgão mudará sistema para ter atendimento mais rápido Edvaldo Reis

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:07 | Atualizado 02/07/2021 18:08

Rio - Em 2021, o Procon Carioca completa dez anos e, para comemorar esse marco tão importante, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor inicia a primeira de uma série de atividades voltadas para trazer ainda mais benefícios para os consumidores cariocas.

Após a capacitação de toda a equipe, a partir de segunda-feira (5), o órgão é um dos primeiros a inaugurar o PROCONSUMIDOR, que é o novo sistema de atendimento dos consumidores. O projeto piloto em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) prevê a migração do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) para o PROCONSUMIDOR, que será disponibilizado para os demais Procons do país.O principal benefício para o consumidor será o atendimento em um tempo menor. Atualmente, é necessário aguardar o recebimento da notificação pela empresa que é feito pelos correios. O novo sistema já possui todas as empresas do consumidor.gov cadastradas para receber a reclamação eletronicamente.O SINDEC é um sistema que integra o atendimento de 644 Procons, em 958 postos de atendimento, espalhados por todo país. O sistema em desenvolvimento é uma evolução do modelo anterior, mais moderno, com o objetivo de trazer maior agilidade na hora de atender as demandas dos cidadãos sobre relações de consumo e já inicia com mais de 1000 empresas cadastradas.Essa não é a primeira vez que o Procon Carioca participa da fase piloto de uma ferramenta para auxiliar o dia a dia dos consumidores. Em maio de 2014, os consumidores cariocas foram os primeiros a terem acesso à plataforma consumidor.gov.br, contribuindo com a experiência no atendimento eletrônico realizado pela central de atendimento da Prefeitura 1746.Segundo o secretário de Cidadania Renato Moura, outras ações em benefício dos consumidores estão por vir. “Estávamos ansiosos por esse lançamento. É fundamental que o órgão acompanhe a evolução tecnológica do mercado e que os dados gerenciais se mantenham transparentes para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Além de atender melhor e mais rápido, os relatórios gerados auxiliarão no desenvolvimento de políticas públicas municipais de defesa do consumidor.”Desde a sua criação, o Procon Carioca já registrou 1.289.792 reclamações de consumidores que tiveram problemas com as empresas. Desde o início do ano, apenas no SINDEC foram registrados 811 atendimentos.Para registrar a reclamação, basta acessar a central de atendimento da prefeitura 1746, o site www.rio.rj.gov.br/proconcarioca ou pelas mídias sociais do Procon Carioca.